Le nouveau CDH sera un mouvement «libre et juste»

En février 2022, le CDH aura vécu. Le mouvement qui lui succédera veut « régénérer la société », sur les plans humain, environnemental et de la gouvernance. Maxime Prévot nous dévoile les principaux gènes du futur ADN centriste.

Maxime Prévot veut «un mouvement qui soit en tête de pont sur l’égalité hommes-femmes» et «avant-gardiste en termes de genres et de lutte contre les discriminations LGBTQI+». - Roger Milutin.

Après l’impatience, place à l’action ! Ce 12 septembre, les troupes de Maxime Prévot pourront enfin clore le chapitre virtuel de leur processus de refondation « Il fera beau demain » – entamé en janvier 2020 tout de même, mais très vite rattrapé par le covid – pour lancer la phase finale de l’opération : une « grande campagne participative » en présentiel, des rencontres et débats avec les citoyens durant trois mois, en Wallonie et à Bruxelles. En un congrès à La Louvière ce dimanche, le président du CDH compte ainsi (re)booster ses ouailles en vue de cette dernière étape de terrain, avant l’adoption du manifeste et du nom du futur mouvement en février prochain.