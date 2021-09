Euro de cyclisme: le Belge Thibau Nys est le nouveau champion d’Europe espoirs

Le Belge de 18 ans s’est imposé dans un sprint à 7 au bout des 133,6 km de l’épreuve de la course en ligne.

Thibau Nys a remporté la course en ligne des espoirs aux Championnats d’Europe de cyclisme, samedi à Trente, dans le nord-est de l’Italie. Après 133,6 kilomètres, le fils de Sven Nys, double champion du monde de cyclo-cross, s’est montré le plus véloce afin de battre l’Italien Filippo Baroncini et l’Espagnol Juan Ayuso.

Grâce à une attaque dans l’avant-dernier tour, Lennert Van Eetvelt a entamé le dernier tour en tête avec une avance de 20 secondes sur un groupe de poursuivants, composé de cinq éléments.

Le pensionnaire de l’équipe espoirs Lotto Soudal, 9e du chrono jeudi, est parvenu à accroître son viatique dans la dixième et dernière ascension du Povo avant que les Italiens Filippo Zana et Gianmarco Garofoli n’emmènent avec eux les plus forts, dont Thibau Nys, pour rejoindre Van Eetvelt.