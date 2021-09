Rallye de Grèce: Thierry Neuville doit finir le job dimanche

Thierry Neuville est remonté dans le top 10 en Grèce. Il vise la 8e place finale, et le meilleur temps dans la power stage. Devant, Rovanpera a pris une option sur la victoire devant Tanak (2e à 30 sec.) et Ogier (3e à 40 sec.).

Une poignée de main, sobre et sincère, à son copilote Martijn Wydaeghe. Voilà comment Thierry Neuville a achevé l’après-midi de samedi, à l’issue de la sixième et dernière spéciale d’une deuxième étape suivie par une foule incroyablement nombreuse et enthousiaste massée aux abords des spéciales tracées au sud de Lamia… quand elle parvenait à les atteindre tant le trafic était dense !

« Job done »

« Job done » a ainsi illustré notre compatriote, contraint à une course poursuite vers une lointaine place « d’honneur » suite aux 6 minutes perdues dès vendredi, en raison d’une défaillance de la direction assistée sur son Hyundai i20 WRC. Thierry Neuville et son copilote, qui passaient en 3e position sur la route, se sont donc lancés à la poursuite des meilleures WRC2, en vue de finir dans le top 10 et d’y grappiller quelques points, avant de tout donner dimanche midi dans la power stage.