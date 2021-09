Les Mauves sous pression avant d’affronter Malines

Alors qu’ils restent sur deux défaites, les Bruxellois entendent se relancer face à Malines. Et cela passera forcément par le gain de points.

Avec la visite de Malines dans des installations qui accueilleront à nouveau un public nombreux, Anderlecht va retrouver un semblant de « vie d’avant ». Péniblement embourbé dans le ventre mou d’un classement qu’il aimerait pouvoir à nouveau dominer comme lors de ses plus belles années de gloire, le Sporting peut-il profiter de la visite de l’équipe de Wouter Vrancken pour (re)lancer une machine grippée, qui inquiète tout le monde alors qu’elle reste sur deux défaites : à Vitesse, ce qui a précipité sa sortie européenne anticipée, et à Genk, juste avant la trêve internationale ? Le tout alors que se profileront ensuite des matches au Standard, face à Gand, à Ostende et contre Bruges, excusez du peu !