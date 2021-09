Seraing – Standard: 25 ans après, le retour du derby liégeois

Seraing qui reçoit le Standard, ou le petit de Liège qui accueille le grand de la Cité Ardente. Avec l’intention de le taquiner et de lui prouver qu’il a du répondant. Métallos contre Rouches, un duel qui sent la poudre…

Le Pairay est donc « sold out », empêchant tout retardataire de s’inviter au derby. Celui que tout Liégeois a coché dans son calendrier, car il n’existait plus depuis 25 ans. Et ce n’est pas l’épisode de Croky Cup de l’an passé, sous le déluge et sans public, qui aura permis aux nostalgiques de tempérer leur impatience. Cette fois, c’est pourtant la bonne. Les Standardmen vont en découdre avec les Sérésiens en cette fin d’après-midi. Pour l’histoire du côté local.

« Si nous parvenons à battre le Standard, nous écrirons une de nos plus belles pages. Nous sommes donc chauds ». Wagane Faye harangue ses troupes, car il sait que les visiteurs sont dans le doute. En cause, une trêve internationale vécue en mode mineur avec l’absence de nombreux joueurs mais surtout parce que les Principautaires sortent d’un cinglant revers du côté de l’Union. Tiens, tiens… l’autre promu de la saison.