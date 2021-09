À l’US Open, le nº1 mondial n’est, en fait, plus qu’à un succès de remporter ce qu’on appelle le fameux « Grand Chelem calendaire », que seuls deux joueurs, avant lui, ont réussi. Pas Federer, ni Nadal, ni Sampras, ni Agassi, ni Borg ou encore McEnroe. Non, le Serbe peut, ce dimanche à New York, s’installer au panthéon du tennis aux côtés de l’Australien Rod Laver (Grand Chelem en 1962 et 1969) et de l’Américain Donald Budge (1938).