Le médian de Dortmund Jude Bellingham attrape au vol un verre lancé par des supporters de Leverkusen… et boit de la bière pour la première fois!

Le Borussia Dortmund a brillamment renversé le Bayer Leverkusen ce samedi. Menés trois fois au score, les hommes de Marco Rose ont montré énormément de tempérament et ont réussi à remporter la rencontre. Dans une BayArena bouillante, les deux équipes ont offert un spectacle de toute beauté. Et les supporters leur ont bien rendu, en jouant leur rôle à fond. Sur le quatrième pion planté par le BVB, un penalty transformé par Erling Haaland, les fans du Bayer 04 n’ont pas hésité à lancer des gobelets sur les Jaunes et noirs, venus célébrer au bord du terrain.

Pour leur montrer que cela ne les affectait pas, le médian Jude Bellingham a alors décidé d’attraper l’un de ces verres au vol, avant de le boire. Sauf que le verre contenait de la bière et que l’Anglais de 18 ans n’en avait en réalité jamais bu ! C’est ce qu’il a expliqué sur les réseaux sociaux après le coup de sifflet final. « Un jour parfait pour ma première bière… Je ne suis pas fan ! »