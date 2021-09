Cristiano Ronaldo après son retour fracassant avec Manchester United: «J’étais super nerveux» (vidéos)

CR7 a beau avoir 36 ans et être quintuple Ballon d’Or, cela ne l’a pas empêché d’être nerveux avant le coup d’envoi contre Newcastle, face à qui il a planté un doublé pour son retour.

Douze ans après, la magie opère encore. Pour son retour au « Théâtre des Rêves », Cristiano Ronaldo a enchanté Manchester United et ses fans avec un doublé, une victoire 4-1 contre Newcastle et une première place au classement à la clé. Même si le Portugais est aujourd’hui une immense star dans le football, cela ne l’a pas empêché d’être stressé avant de monter sur le terrain samedi.

« Quand j’ai débuté le match, j’étais super nerveux », a confié Ronaldo en interview juste après la rencontre. « Peut-être que ça ne s’est pas vu. L’accueil ici a été incroyable, mais je suis venu pour gagner des matches et aider l’équipe. Mon premier but ? C’était un moment incroyable. Je m’attendais à un, mais pas à deux. Comme je l’ai dit, j’étais super nerveux et hier soir je ne pensais qu’à bien jouer, à montrer que je pouvais aider l’équipe. »