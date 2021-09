Rallye de Grèce: Rovanperä assomme la concurrence, Neuville toujours 10e

Kalle Rovanperä a pris une option définitive sur sa deuxième victoire en WRC. Dimanche matin, après que les dieux grecs eurent décidé d’à nouveau arroser les spéciales tracées cette fois à l’ouest de Lamia, le jeune Finlandais (21 ans le 1er octobre prochain) a profité de la première spéciale du jour – intitulée « Tarzan »… – pour assommer ses plus proches concurrents : en 23 km, il a respectivement infligé 14 et 28 secondes de retard à Tänak et Ogier, qui comptent désormais 44,9 secondes et 1min08 de retard au général.

« J’avais un bon feeling dans la voiture, et même s’il y avait beaucoup de boue, j’avais grande confiance dans mes notes », a commenté sobrement le Finlandais, tandis que Tanak disait avoir rencontré quelques problèmes électriques et que Sébastien Ogier incriminait un mauvais choix de pneus (durs) pour justifier sa contre-performance.