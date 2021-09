France 2: le flop pour Nagui

Samedi soir, TF1 a dominé les audiences pour le lancement de « The Voice All Stars », animé par Nikos Aliagas, rapporte le média Ozap. Lors de cette saison, pour les 10 ans de l’émission, une chance est redonnée aux talents déjà passés par le télé-crochet. L'émission a réuni 4,62 millions de nostalgiques, en audiences veille selon Médiamétrie. Cela représente 27,0% des individus de quatre ans et plus présents devant leurs télévision samedi soir.

France 2 est, quant à elle, sous la barre symbolique des 1,5 million de téléspectateurs pour le lancement de "The Artist". Le télécrochet, animé par Nagui, cherche à promouvoir des artistes complets - auteurs, compositeurs et interprètes. Cette mauvaise audience rappelle l'échec rencontré par "Sing Off 100% vocal", lancé en septembre 2011 et déprogrammé au bout de 4 émissions.