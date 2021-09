L'industrie maritime tourne à plein régime

Le secteur maritime réalise ses plus belles rentrées financières depuis 2008 en raison d'une hausse de la demande de marchandises et d'une chaîne d'approvisionnement encore fragile dans un contexte de crise sanitaire, ce qui fait exploser les prix du fret.

Tous les pans de l'industrie maritime semblent en profiter, que ce soit le transport de vrac ou le transport de camions et de voitures. La flotte marchande prend en charge quelque 80% des expéditions du commerce international. Les hausses de prix touchent donc l'ensemble de l'économie.

La cause de cette hausse est double. La reprise de l'économie est amorcée, ce qui entraîne une hausse de la demande de biens et matières premières. Mais le virus continue dans le même temps à perturber la chaîne d'approvisionnement mondiale notamment par la fermeture des terminaux, occasionnant des embouteillages dans les ports. Un volume réduit de marchandises peut alors être tansporté en mer et le prix pour un tel transport augmente.

Selon Clarkson Research Services, filiale du plus gros fournisseur de services maritimes, le secteur réalise ses meilleures rentrées quotidiennes depuis 2008. Seuls les marchés du pétrole et du gaz où l'on observe une surcapacité, sont un peu à la traîne.