Thierry Neuville termine 8e au rallye de Grèce: «Pas récompensés de nos efforts»

Thierry Neuville a terminé 8e du rallye Acropole et pris 2 points seulement dans la power stage. Rovanperä a remporté en Grèce sa deuxième victoire en WRC devant Tänak et Ogier. Le Français a encore accentué son avance au championnat.

Six points. Voilà ce qu’aura glané Thierry Neuville à l’issue du rallye Acropole qu’il a achevé à la 8e place au général, en ajoutant les 2 points de la power stage. Le bilan est maigre, d’autant qu’en terminant 3e derrière Rovanperä et Tänak, Sébastien Ogier a encore accentué son avance au championnat. Mais notre compatriote aura au moins atteint l’objectif qu’il s’était fixé vendredi soir, au terme de la première étape laquelle il avait perdu toute chance de bon résultat suite à la perte de sa direction assistée. Il aura au moins terminé devant les WRC2, et donc fini à la 8e place.

« On a tout donné, on n’a rien lâché, mais on n’a pas été récompensés de nos efforts, Martijn (Wydaeghe) et moi », soupirait Thierry Neuville à l’arrivée de la power stage, où Rovanperä, Evans et Ogier l’ont également devancé. « Je crois franchement qu’on méritait mieux ; c’est comme ça… »