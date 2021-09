Le catalogue de jeux PS5 s’étoffe enfin

Les exclusivités restent rares et il sera toujours possible de s’essayer aux jeux à venir sur la précédente console de Sony mais au vu de la qualité des rendus des jeux présentés la semaine dernière, il sera préférable d’y jouer sur PS5.

Au printemps 2022 on découvrira «Ghostwire Tokyo», qui se démarque par une ambiance glauque et dérangeante imprégnée de folklore japonais.

Sony était attendu de pied ferme. Le constructeur de la PlayStation 5 avait boudé les deux plus grands événements consacrés aux jeux vidéo que sont les salons de l’E3 à Los Angeles et la Gamescom à Cologne. La dernière vraie conférence du constructeur remonte à février, et elle n’était pas riche en annonces.

Alors que sa dernière console, la PS5, est sortie depuis un peu moins d’un an, son catalogue de jeux reste toujours très léger. Certes, les joueurs ont pu poser leurs mains sur deux exclusivités de taille, Ratchet & Clank et le remake de Demon Souls, mais la très grosse majorité des jeux est disponible sur d’autres plateformes. Difficile de justifier l’achat d’une console flambant neuve si les anciens modèles proposent peu ou prou les mêmes expériences.