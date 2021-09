Le pétrole au cœur des élections norvégiennes

Tous les sondages convergent : la Norvège ne devrait pas accorder de troisième mandat à la conservatrice Erna Solberg, qui a déjà battu le record de longévité de la droite au pouvoir, et semble se diriger vers l’alternance au profit de son rival travailliste Jonas Gahr Støre. « Les inégalités ont augmenté depuis huit ans, explique le politologue Franck Orban, et cela s’est encore plus vu après la crise du covid… On sent qu’il y a une envie de passer à autre chose ». Une impression bien visible à Oslo, où jour après jour les plus de dix-huit ans font la queue devant une série de préfabriqués, répartis dans toute la ville. Non pas pour se faire vacciner… mais pour voter : cette année, plus d’un tiers des Norvégiens ont accompli leur devoir civique avant ce lundi, jour officiel du scrutin.