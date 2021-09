Tour de Grande-Bretagne: triomphe total pour Wout van Aert, qui remporte la 8e étape et le général

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a dominé de la tête et des épaules ce 17e Tour de Grande-Bretagne (2.Pro). Le Belge a remporté dimanche la 8e et dernière étape ainsi que le classement final. Après 173km entre Stonehaven et Aberdeen, ’WVA’ a réglé le sprint massif, signant son 4e succès en huit jours.

L’échappée matinale de la 8e et dernière étape du Tour de Grande-Bretagne, disputée dimanche entre Stonehaven et Aberdeen sur 173km kilomètres, a été animée par l’Américain Robin Carpenter (Rally), l’Espagnol Jokin Murguialday (Cajarural), les Britanniques Ben Healy et Thomas Gloag (Trinity) et le Polonais Michael Paluta (Global Cycling). Le quintet possédait 2:30 d’avance à 100 kilomètres du but.

L’avantage des fuyards a progressivement fondu pour être réduit à la minute à 20 kilomètres de l’arrivée. L’action des coureurs de Deceuninck-Quick Step dans la finale a fini par neutraliser l’échappée.