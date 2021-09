Des armes de poing, des coffres-forts, des bijoux mais aussi une ribambelle de trottinettes, vélos et autre poubelles en fonte, c’est une pêche au gros dans laquelle se sont lancés, ce dimanche, les 33 plongeurs de la Lifras, la Ligue francophone de recherches et d’activités subaquatiques. Toutes et tous mobilisés autour d’une bonne cause : le nettoyage de l’étang inférieur d’Ixelles qui jouxte la place Flagey.