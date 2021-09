Deauville: «Down with the king» Grand Prix 2021

Grand Prix à «Down with the King» du Français – qui vit aux Etats-Unis – Diego Ongaro, avec le rappeur américain Freddie Gibbs. - D.R.

Des trafics d’êtres humains, des chasseurs de prime, le monde toxique de l’industrie du porno, un système social défectueux, les expulsions, les exclusions, les armes, la mafia… Tant de thèmes bien sympathiques qui torpillent littéralement le fameux American Dream et donnent envie de fuir l’Amérique illico. La violence peut prendre différents visages mais elle était très présente dans les treize films en compétition cette année à Deauville. Une Amérique sombre, malmenée, inquiète, hantée par son passé et son futur. Une Amérique de débrouille et de misère. Rien à voir avec les images glamour ou de super héros véhiculées par Hollywood. Pourtant, c’est l’impressionnant Dune, de Denis Villeneuve, blockbuster très attendu, qui a fait l’événement de cette édition. De la même manière, ce fut Johnny Depp, star de Pirates des Caraïbes, qui créa le tout grand événement de cette semaine américaine.