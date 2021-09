Cinéma: Michael Shannon honoré au Festival de Deauville

Plus de cent films et séries, des centaines de représentations théâtrales, une fulgurance dans le regard, une intensité dans le jeu. A 47 ans, Michael Shannon, qui n’a rien du profil de l’acteur hollywoodien ultra-bride, impressionne par sa stature, son talent, son parcours, son regard bleu acier. Déjà présent à Deauville en 2011 avec Take Shelter, de Jeff Nichols et en 2015, avec 99 Homes, de Ramin Bahrani, deux films formidables, récompensés du Grand Prix, le voici de retour dans la cité normande pour inaugurer sa cabine de plage et recevoir le Deauville Talent Award.