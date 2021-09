Le Covid Safe Ticket s’invite dans le folklore estudiantin

Vigilance, confiance et responsabilisation. Voilà en trois mots résumé l’état d’esprit de responsables d’universités et hautes écoles de Wallonie et de Bruxelles à l’aube de la rentrée de ce lundi. Enseignants et étudiants vont retrouver auditoires et salles de cours qui reprennent à 100 % en présentiel pour tous les établissements tant en Wallonie qu’à Bruxelles bien que la situation sanitaire y soit plus dégradée. Une rentrée en code vert qui préface un retour à la normale même si les étudiants devront continuer à porter le masque dans les auditoires au contraire de leurs professeurs. Le décor est donc planté pour l’aspect pédagogique mais des zones d’ombre subsistaient concernant un autre pan important de la vie des étudiants à savoir les activités sociales, folkloriques et festives.