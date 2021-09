Refondation du cdH: le parti veut être un mouvement positif qui «est pour avant d’être contre»

Le parti dévoilera un nouveau nom et manifeste en février.

Le cdH a réaffirmé dimanche sa position au centre de l’échiquier politique. Le président, Maxime Prévot, a posé devant les militants du parti réunis à La Louvière les jalons d’un travail de refondation qui, en février, débouchera sur un nouveau manifeste et un nouveau nom. Une exigence domine : celle d’être un mouvement positif qui « est pour avant d’être contre » et qui ne serait pas au service d’une clientèle électorale particulière mais au service de l’ensemble de la société.

« Au diable les postures de centre mou, n’ayons pas peur de bomber le torse et d’être de vrais centristes ! Non par défaut mais par conviction. Assumons d’être différents des autres car nous cherchons à faire progresser tout le monde et pas seulement quelques-uns », a lancé M. Prévot.