L’unité nationale, appelée de ses vœux par Joe Biden samedi lors des commémorations du 11-Septembre, a presque réussi. A la pointe sud de Manhattan, sur le site de Ground Zero, siégeaient en silence trois présidents américains : Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden

Trois présidents, l’ex-maire de New York, Michael Bloomberg et la présidente de la chambre Nancy Pelosi, silencieux au mémorial du 11 septembre. © Photo News.

Non loin d’eux se trouvaient trois maires de New York : Bill de Blasio, Michael Bloomberg, et même le controversé Rudy Giuliani. A Shanksville, en Pennsylvanie, George W. Bush avait fait le choix de rendre hommage aux « héros » du vol United 93 qui contraignirent les pirates de l’air du quatrième avion à s’écraser dans un champ. L’heure était au recueillement, après une année politique éprouvante.