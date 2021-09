Anderlecht de la cave au septième ciel face à Malines

Après avoir disputé sa plus mauvaise mi-temps de la saison, Anderlecht s’est réveillé après la pause pour signer une démonstration face à des Malinois méconnaissables. Le parc Astrid n’avait plus été à pareille fête depuis la veille du premier confinement.

Une mi-temps. La plus mauvaise du Sporting cette saison après celle d’Arnhem. C’est le temps qu’il aura fallu, dimanche, à des Anderlechtois paralysés, pour se libérer de la pression. Et pour, enfin, surclasser des Malinois ayant largement dominé les quarante-cinq premières minutes.

« Il fait beau, les supporters sont de retour et le terrain est parfait : les joueurs devraient avoir envie et être enthousiastes », avait annoncé Vincent Kompany avant le coup d’envoi. Il leur a fallu du temps pour mettre en pratique les prédictions de leur coach, mais dès l’instant où ils ont mis du tempo, en début de second acte, les Mauves sont passés au-dessus.