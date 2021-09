Wout van Aert (Jumbo-Visma) a dominé de la tête et des épaules ce 17e Tour de Grande-Bretagne (2.Pro). Le Belge a remporté dimanche la 8e et dernière étape ainsi que le classement final.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a conclu une semaine de course au Tour de Grande-Bretagne avec un 4e succès d’étape dimanche et la victoire finale au classement général. Le champion de Belgique a salué le travail de son équipe et se dit prêt et très motivé par les prochains championnats du monde.