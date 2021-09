CDH: «Un vrai droit à l’emploi plutôt que des allocations de chômage illimitées»

C’est fois, ça y est ! Le processus de refondation du CDH « Il fera beau demain » (IFBD) entre dans sa phase finale. Ce dimanche, à La Louvière, devant un millier de militants et sympathisants, le président Maxime Prévot a lancé l’opération « Parlons (en) vrai » qui verra les centristes aller à la rencontre des citoyens de Bruxelles et de Wallonie, jusqu’au 12 décembre. Pour les questionner sur leurs besoins et attentes, ou débattre avec eux lors de 37 « matches » sur des sujets (protection sociale, sans-papiers, télétravail, congé de paternité obligatoire, nucléaire, allocation universelle, service citoyen…) qui n’ont pas encore été tranchés depuis le début de l’introspection humaniste voici vingt mois. Sans oublier deux « assemblées citoyennes » (l’une à Liège sur l’accès au logement en octobre, l’autre à Bruxelles sur l’alimentation locale ou bio en novembre), et un tour des provinces par le président Prévot et le pilote d’IFBD Laurent de Briey.