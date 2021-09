van Aert triomphe en Angleterre, Evenepoel en argent à l’Euro: la fête des Mondiaux est déjà assurée

La semaine arc-en-ciel en Belgique promet un succès sportif et populaire inespéré depuis que le public peut revenir au bord de la route. L’équipe belge aura toutefois besoin de s’appuyer sur une tactique sans faille et ce ne sera pas simple.

ANALYSE

Il suffirait de presque rien, chantait l’inégalable Serge Reggiani, pour transformer un championnat du monde de cyclisme, le premier en Belgique depuis 2002, en fête exceptionnelle. Or, le public, enfin autorisé à investir le bord de la route, comme il le fit à satiété dans et autour de Trente, aura son mot à dire, ses encouragements à hurler, à partir du week-end prochain et l’ouverture des Mondiaux en Flandre. Les tifosi ont en effet littéralement porté le grandissime favori des championnats d’Europe, Sonny Colbrelli, vers un succès retentissant devant un monstrueux, le qualificatif n’est pas trop fort, Remco Evenepoel.