Nouvelle désillusion pour Neuville (8e) en Grèce, tandis qu’Ogier a encore accentué son avance au championnat, et que Rovanpera s’est définitivement installé dans la cour des grands en signant son deuxième succès en deux mois.

Les Grecs attendaient le retour de « leur » rallye Acropole depuis 8 ans. Et pour l’occasion, ils n’ont pas manqué de faire la fête et surtout d’afficher leur passion pour les épreuves routières en envahissant par milliers les spéciales tracées entre Athènes et Lamia ; une formidable publicité pour un championnat du monde qui en a bien besoin…