À Gand, même réduits à dix avant la pause, les Zèbres ont fait mieux que préserver leur brevet d’invincibilité. Avec beaucoup d’audace et un gardien en grande forme, ils ont forgé un succès sans doute le plus probant depuis le début de saison. Affichant désormais un bilan de 13 sur 21, ils peuvent préparer la réception du Club Bruges, ce samedi, en toute sérénité.

Ce match entre les deux équipes peut-être les plus spectaculaires a tenu toutes ses promesses. C’était aussi l’opposition entre deux coaches parmi les plus audacieux de cette compétition. À ce petit jeu, Edward Still a finalement surpris son aîné, Hein Vanhaezebrouck, il est vrai bien servi par la fougue et l’enthousiasme de ses poulains. Le plus impressionnant chez les Carolos aura peut-être été leur volonté jusqu’au bout d’aller chercher les trois points, même réduits à dix.