Les bulletins des Zèbres à Gand: Koffi a assuré, Andreou et Wasinski ont rassuré

7,5 Koffi : impuissant sur le premier but et surpris sur le deuxième, le portier burkinabé a permis à son équipe de rester dans le match en se montrant autoritaire devant Ngadeu, Castro-Montes, Bezus et Lemajic. Décisif.

6 Van Cleemput : parfois un peu brouillon mais assez costaud dans les duels, il a effectué son job avec sérieux, sans fioritures. Très présent dans les airs.

6,5 Andreou : repositionné dans un rôle plus axial, le Chypriote a (r)assuré dès le début de match grâce à un placement judicieux et une relance soignée.