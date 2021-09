Joris Kayembe après le succès carolo à Gand: «Un état d’esprit qui fait plaisir»

On savait que les Buffalos étaient en grande forme (NDLR : ils avaient battu Bruges 6-1 à la Ghelamco Arena) mais on a joué pour gagner », expliquait Joris Kayembe. « Et ce, même en fin de match où on s’est créé plusieurs occasions en infériorité numérique. Quel bonheur de vivre à nouveau un match avec du public. Ici, avec notre nouveau système et des joueurs – jeunes et moins jeunes – fort impliqués, on sait qu’on attaque et qu’on défend bien, qu’on peut profiter des espaces qui nous ont été offerts en fin de match, quand Gand n’a pas su tuer la rencontre. Edward Still nous avait dit qu’il fallait que nos maillots blancs soient dégueulasses : regardez le mien : il l’est ! Il y a même du sang dessus… »