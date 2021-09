La rentrée à l’unif en vrai, enfin, mais sous haute responsabilité

Les auditoires, les campus, les profs et les camarades en vrai, enfin ! Cette semaine, les universités et les hautes écoles vont retrouver physiquement leurs étudiants et c’est une nouvelle fantastique pour cette jeunesse qui a la grande chance de faire des études supérieures. La formation de l’universitaire passe par toute une « liturgie » que le covid a réduite à rien. Et pour nombre de ceux et celles qui sont entrés en premier bac l’an dernier, l’année académique a été lourde, suscitant bien souvent des états dépressifs chez les plus isolés ou dépassés par la nouvelle matière donnée à distance par des profs ou des assistants désincarnés.