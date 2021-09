Présidentielle: «Mon soutien sera complet» à Emmanuel Macron, annonce Edouard Philippe

Mon soutien sera complet au président de la République en 2022 », a affirmé le maire du Havre dans l’émission 7 à 8 de TF1, invoquant plusieurs raisons dont la « loyauté » et la nécessité d’« accentuer » les réformes lancées depuis 2017. « Je veux dire les choses le plus clairement possible pour l’élection présidentielle de 2022, (…) je pense, j’espère qu’il sera candidat et je le soutiendrai pour trois raisons », a précisé celui qui resté un peu plus de trois ans à Matignon, du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020.

Pour justifier son soutien, outre « la loyauté et la cohérence », il a mis en avant le fait qu’« Emmanuel Macron est fait d’un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd’hui à l’élection présidentielle ».