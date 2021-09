Les bulletins des Rouches contre Seraing: Bodart et Al-Dakhil ont tenu la baraque

Un but de Selim Almallah sur penalty (21e) a donné la victoire au Standard dans le derby contre le FC Seraing dimanche au Pairay (0-1).

8 Bodart : une prestation XXL du vrai patron. Tant dans la lecture du jeu qu’au niveau des arrêts. Un mur infranchissable, bien aidé par Al-Dhakil, qui intervient sur la ligne, sur le seul ballon moins bien négocié.

6 Siquet : de la volonté à revendre mais un manque évident de justesse dans les transmissions. Une partie brouillonne, sans que cela ne prête réellement à conséquence.

5,5 Sissako : comme souvent, il a soufflé le chaud et le froid. En cause, un laxisme parfois surprenant, de quoi le voir perdre du terrain sur ses adversaires. Et surtout le mener vers l’exclusion pour deux cartons jaunes parfaitement évitables.