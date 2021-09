Union: le joli coup de Felice Mazzù à Genk

Malgré son émotivité assumée et son caractère romantique, Felice Mazzù savait que son ex n’allait pas lui faire de cadeau, de concession. Ces retrouvailles avec le Racing Genk – où il est resté cinq mois entre juillet et novembre 2019 –, l’entraîneur saint-gillois n’en avait guère fait une affaire personnelle. Il ne s’est pourtant pas fait prier pour concocter un cocktail idéalement dosé, permettant à l’Union de décrocher un partage flatteur. Un point au goût de revanche pour le principal intéressé. « Mon retour, ici, n’était pas le plus important. Ce que je retiens, c’est que nous avons été meilleurs à 10 que nos adversaires », indiquait Mazzù qui a avoué avoir regardé dans les tribunes, après l’égalisation, le patron de l’hôtel dans lequel il logeait régulièrement.