Retour à la maison réussi pour Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo

Romelu Lukaku (Chelsea) et Cristiano Ronaldo (ManU) ont tous les deux inscrit un doublé pour leurs retrouvailles avec leurs fans respectifs, à Stamford Bridge et Old Trafford.

Qui, de Lukaku ou Ronaldo, sera cette saison le buteur le plus prolifique en Premier League ? La presse britannique est déjà sur la balle mais Thomas Tuchel, le coach des Blues, et Ole Gunnar Solskjaer, son homologue des Red Devils, ont refusé les comparaisons. Dans les pubs de Londres ou de Manchester, impensable par contre de ne pas céder à ce petit jeu, qui avive les conversations sous la cloche ou au coin du zinc. Dans leur transhumance estivale les ramenant sur le chemin de leur jeunesse dorée, le Belge et le Portugais n’ont pas musardé et ont retrouvé sans hésitation aucune le chemin le plus sûr, celui des filets adverses.