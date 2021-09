Cyclisme: l’avenir doré de Thibau Nys

Une médaille d’or dans la catégorie espoirs, c’est un peu comme une éclipse du soleil, une rareté qu’il convient d’apprécier et, heureusement, avec les lunettes de protection adéquates. Ainsi, à l’échelon des championnats du monde, la Belgique attend toujours un successeur à Eddy Merckx (Sallanches, 1964), un comble pour la première nation mondiale. Au niveau européen, Kris Boeckmans (2009) et Sean De Bie (2013) avaient été couronnés. Ils ont l’un et l’autre connu des infortunes diverses (blessures) et traversé une carrière chez les pros du coup assez modeste.