Anderlecht: dépressif, Craig Bellamy s’en va

C’est rare de voir Vincent Kompany afficher ses émotions. Dimanche, le coach bruxellois a entamé sa conférence de presse par une annonce : Craig Bellamy ne fait plus partie du staff anderlechtois. Une nouvelle qui tombe dix jours après le départ d’Aaron Danks pour Aston Villa. Rien de tout ça pour Bellamy. « Depuis très longtemps, il souffre de dépression », a indiqué un Kompany au bord des larmes. On pensait que c’était derrière lui mais le monstre est de retour. Il faut qu’il se fasse soigner aujourd’hui et pas demain. C’est même déjà trop tard. Je voulais prendre les devants et vous l’annoncer moi-même. »