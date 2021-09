Brésil: des centaines de manifestants descendent dans les rues contre Bolsonaro

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche contre le président brésilien Jair Bolsonaro à l’appel de mouvements de droite, quelques jours après de massives mobilisations de soutien au dirigeant d’extrême droite.

Les manifestations, à Rio de Janeiro et dans d’autres villes, se sont déroulées à l’appel de groupes de droite, comme le Mouvement Brésil Libre (MBL) et Vem Pra Rua (Vnez dans la rue, VPR), qui avaient poussé en 2016 à la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff (Parti des travailleurs, PT) et défendent aujourd’hui une « troisième voie » pour les élections présidentielles de 2022 sous le slogan « Ni Bolsonaro ni Lula ».

Les organisateurs s’attendaient à de grandes manifestations, mais sans le soutien de partis comme le PT de l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, le rassemblement est resté limité.