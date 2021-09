Météo: un temps sec pour débuter la semaine

Dans le sud du pays, les éclaircies seront plus larges ce lundi.

Le temps restera généralement sec ce lundi, après la dissipation du brouillard matinal. Au cours de la journée, le soleil alternera avec des passages nuageux. Dans le sud du pays, les éclaircies seront plus larges, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés dans le sud, sous un vent faible à parfois modéré qui soufflera d’est à nord-est.

En soirée et pendant la nuit, le temps restera sec et le ciel dégagé. En fin de nuit, la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française. Le vent, faible à modéré, soufflera de directions variables. Les minima seront compris entre 8 et 15 degrés.