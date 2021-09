Fêtes étudiantes et covid: ce qu’ont décidé l’ULB, l’UCLouvain et l’Unamur

Enseignants et étudiants vont retrouver auditoires et salles de cours qui reprennent à 100 % en présentiel tant en Wallonie qu’à Bruxelles.

La rentrée dans l’enseignement supérieur se fera aussi en dehors des auditoires. Baptêmes, bleusailles et soirées vont pouvoir reprendre avec un invité de marque : le pass sanitaire. Enseignants et étudiants vont retrouver auditoires et salles de cours qui reprennent à 100 % en présentiel tant en Wallonie qu’à Bruxelles. Pour les festivités, chaque université et école ont établi leurs propres règles, bien souvent en concertation avec les étudiants. Parmi les organisateurs de fêtes, le Covid Safe Ticket (CST) semble faire l’unanimité, selon nos informations.