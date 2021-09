De surprenantes fleurs à croquer

Cosmos à la saveur d’agrumes, feuilles de bourrache au goût de poisson, monarde mentholée, baies de sureau fermentées pour lever le pain… A la fois cultivatrice, paysagiste et maraîchère, Cécile Gilquin cultive de surprenantes fleurs comestibles, plantes aromatiques et médicinales à Linkebeek.

On la mange en entier. Corolle, pédoncule, étamines. Une fleur violette, le cosmos, qui a la saveur de l’agrume et nous rappelle le souvenir d’un bonbon qu’on peine à identifier. Juste à côté, les pompons ébouriffés de pétales indigo des monardes offrent une petite explosion de fraîcheur à nos papilles. Menthol, réglisse, bergamote. « Ce sont mes fleurs préférées, elles sont trop stylées », s’enthousiasme Cécile Gilquin, frange auburn, t-shirt noir sans manches et pieds nus tatoués. « C’est émouvant, la diversité de formes et de couleurs des fleurs. Regardez, la bourrache, je ne l’ai pas invitée, elle est venue toute seule. »