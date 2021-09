Hamilton remercie le halo après son accrochage avec Verstappen: «Cela a empêché l’accident d’être bien pire»

Avec un nouvel accrochage impressionnant, le duel entre le leader du championnat du monde de F1 Max Verstappen (Red Bull) et son poursuivant Lewis Hamilton (Mercedes) est encore monté d’un cran en Italie, tout en rappelant le rôle du halo pour la sécurité des pilotes.

« Ce sont des jours comme celui-ci qui me rappellent combien je suis chanceux. », a écrit Hamilton sur les réseaux sociaux après cet accident. « Il a suffi d’une milliseconde pour passer de la course à une situation très effrayante. Aujourd’hui, quelqu’un a dû regarder en bas, pour veiller sur moi ! J’ai un peu mal au cou car l’adrénaline se dissipe. C’était un peu un coup sur la tête, donc évidemment, j’ai un gros mal de tête mais je vais bien ! Le halo a empêché l’accident d’être bien pire et je suis incroyablement reconnaissant à tous ceux qui travaillent pour rendre nos voitures et nos courses plus sûres. »