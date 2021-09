Lancement officiel de Veloo.com, le Vinted du vélo

Lancée en version béta au mois d'avril, la plateforme Veloo.com a officiellement ouvert au grand public au mois d'août dans le but de bousculer le secteur des vélos d'occasion. Fondée par un entrepreneur bruxellois et soutenue par Sambrinvest, la plateforme est active en Belgique et au Luxembourg.