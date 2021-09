La course folle de Mourinho après la victoire sur le fil de l’AS Rome pour son 1000e match (vidéo)

L’entraîneur portugais était tout autant déchaîné que ses joueurs et supporters après le but victorieux d’El Shaarawy dans les dernières secondes face à Sassuolo.

José Mourinho est toujours autant expressif, et il a prouvé une nouvelle fois ce dimanche soir. Le tacticien de l’AS Rome célébrait son 1000e match en carrière face à Sassuolo. La rencontre, qui a été riche en occasions et en rebondissements, a finalement tourné à l’avantage des Romains grâce à un but de Stephan El Shaarawy dans les dernières secondes (2-1).

Un instant libérateur pour Mourinho, qui s’est lancé dans une course folle dans le stade afin de retrouver ses joueurs et communier avec le public déchaîné.

« J’avais menti à tout le monde et à moi-même en disant que ce n’était pas un match spécial pour moi. Parce que c’était un match particulier, je ne voulais pas le perdre », a reconnu Mou à l’issue du match. « C’était incroyable, il y aurait pu y avoir 6-6 ou 7-7 ! Ce soir je n’avais pas 58 ans mais 10 ou 12 ans, quand tu commences à rêver d’une carrière dans le football », a-t-il ajouté.