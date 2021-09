Luxembourg : les hôpitaux de Vivalia repassent en phase 1.A

La cellule de crise transversale de l’intercommunale hospitalière Vivalia qui couvre l’ensemble de la province de Luxembourg a décidé que ses hôpitaux généraux repasseront dès ce mercredi 15 septembre en phase 1.A du plan Surge Capacity covid-19. Cette décision est conforme à la demande du Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) adressée à l’ensemble des hôpitaux du pays.

Ce passage de la phase 0 à la phase 1.A est lié à la tendance à la hausse des données épidémiologiques et d’hospitalisation observée ces derniers jours.

Ce lundi matin, les hôpitaux de Vivalia comptaient 4 patients covid en soins intensifs (2 à Marche, 1 à Libramont et 1 à Bastogne) et 16 patients covid hors unité de soins intensifs USI (9 à Arlon, 3 à Marche, 3 à Libramont et 1 à Bastogne).