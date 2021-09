Olivier Legrain (IBA): «Créer du sens permet aussi d’attirer les talents»

Olivier Legrain, le CEO du groupe belge IBA spécialisé dans la protonthérapie, est un habitué des sommets de la Regenerative Alliance, dont il apprécie la qualité du relationnel entre les participants. « Converser le soir avec d’autres CEO autour d’un feu de bois, dans une prairie, est d’une autre nature qu’en costume cravate dans le lobby d’un hôtel », assure-t-il.

La raison de sa présence ? « Je participe à titre personnel et en tant qu’investisseur, car le thème de la réconciliation de l’entreprise avec son environnement m’intéresse de longue date, et d’autant plus vu le défi du dérèglement climatique », commente-t-il. « Mais je participe aussi en tant que CEO d’IBA, car il est important que l’entreprise s’inscrive dans cette démarche. En réalité, elle le fait, bien qu’imparfaitement, depuis plusieurs années déjà. »