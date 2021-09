Emmanuel Faber, ex-patron du groupe Danone: «Il faut recréer d’urgence un nouveau narratif de progrès»

entretien

En tant que directeur général puis PDG, Emmanuel Faber a géré pendant sept ans le groupe Danone, ce géant de l’agroalimentaire qui emploie plus de 100.000 personnes pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 23 milliards d’euros. Evincé en mars 2021, il n’a rien perdu des principes qu’il voulait inculquer à ce groupe afin de le rendre plus résilient, sous le canevas emblématique « One Planet. One Health » qui affirme que « la santé des personnes et celle de la planète sont intimement liées ».