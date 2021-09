Jordi Condom quitte son poste d’entraîneur du RFC Seraing, puis fait marche arrière!

En interne, Jordi Condom avait fait part à la direction sérésienne, cinq jours avant le derby liégeois, de mettre un terme à ses fonctions d’entraîneur principal du RFC Seraing. En cause, l’état de santé de sa fille, qui a contracté le Covid et éprouve beaucoup de difficultés à s’en débarrasser, qui l’avait incité à repartir au plus vite en Espagne pour être à son chevet.

Il avait ainsi été convenu que le technicien espagnol prépare encore le match face au Standard avant de quitter Seraing. Mais un retournement de situation a eu lieu dimanche avant que Condom ne se présente à la conférence de presse d’après-match, puisque le président Mario Franchi l’a convaincu de rester.