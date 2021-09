Italie: les carabiniers arrêtent un chef de la mafia et déjouent un meurtre

Une opération des carabiniers italiens a permis d'arrêter les membres d'une famille mafieuse soupçonnés de trafic de drogue, de possession et de vente d'armes illégales, d'extorsion, de voies de fait graves et d'appartenance à la mafia.

Les carabiniers italiens ont arrêté huit mafiosi présumés en Sicile et affirment avoir empêché un meurtre. L'opération a permis d'arrêter les membres d'une famille mafieuse bien connue de Bagheria, soupçonnés de trafic de drogue, de possession et de vente d'armes illégales, d'extorsion, de voies de fait graves et d'appartenance à la mafia.

Intimidations

Les enquêtes ont révélé que le clan de Bagheria, près de Palerme, avait un nouveau chef. Massimiliano Ficano, selon les enquêteurs, avait ordonné le meurtre d'un homme qui avait défié le chef de la mafia. Cet homme, bien qu’il ait été battu par des mafiosi en guise d'avertissement, n'a pas reculé et Ficano a alors ordonné son meurtre, mais les carabiniers sont intervenus à temps.