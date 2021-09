Les éleveurs disent non à l'interdiction des antibiotiques critiques pour les animaux

Alors que les députés européens doivent prochainement voter une motion visant à réserver l'utilisation des antibiotiques critiques à la seule médecine humaine, l'Agrofront - qui réunit la Fédération wallonne de l'Agriculture, le Boerenbond et l'Algemeen boerensyndicaat) - indique lundi s'opposer à l'interdiction de leur utilisation dans le secteur animal et rappelle que "cela aura un impact négatif sur la santé et le bien-être des animaux".