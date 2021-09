WTA Finals: le Masters de fin de saison change de continent

Le Masters de fin de saison, qui rassemble les huit meilleures joueuses de l’année, se tiendra du 8 au 14 novembre dans la ville mexicaine de Guadalajara. La WTA, l’association des joueuses professionnelles, l’a annoncé lundi.

Début juillet, la WTA et l’ATP, son penchant masculin, ont annoncé l’annulation des tournois en Chine et au Japon prévus pour la fin de l’année en raison des inquiétudes liées au Covid-19 et des restrictions de voyage dans les deux pays.

Seul le Masters féminin, qui devait se tenir à Shenzhen, était encore entouré d’une zone d’ombre. La WTA a finalement décidé de l’organiser au Mexique mais retrouvera la ville chinoise à partir de 2022, et ce jusqu’en 2030. Plus tôt cette saison, Guadalajara a déjà organisé un tournoi WTA 250, remporté par l’Espagnole Sara Sorribes Tormo.